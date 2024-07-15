杨瀚森：知所进退的政治智慧

第一位在主流媒体上发出“拜登退选”声音的专栏作者弗里德曼引用了华盛顿的典故：放弃，有时是一位总统为国家做的最好的事，拜登可以效仿华盛顿，巩固自己的政治遗产，成为一位历史上的政治伟人。

英国大选落下帷幕，执政14年的保守党拱手让出政权，但凭着选前之夜的危机喊话，仍然以121个议席保住成为主要反对党的体面。而回归中间路线的工党选票支持率并没有明显增加，但得益于保守党的支持率被极右翼政党蚕食，以一种“躺赢”的方式大胜412个议席重新成为执政党。

令人感慨的是，两党之间的政权转移可称为无缝对接，选后当天的唐宁街10号前讲台，保守党首相苏纳克下午发表告别演说，紧接着工党党魁斯塔默在晚间发表首相就职演讲，两者之间仅仅相隔了数小时。在选后的首次下议院会议上，苏纳克以反对党领袖的新身份发言时，大度地祝贺斯塔默及其家人，并提醒所有议员，无论曾经有过多高的政治职位，服务国家及选区才是基石，必须不负选民所托，牢记荣誉越大，责任越大。相关演说获得英国国会所有党派议员的赞同呼应。

都说“世界上最会做政治选择题的国家就是英国”，通过此次大选，英国的政治精英与选民大众，再次为世界佐证了这一句政治谚语。政治人物即使身处高位，也必须保持戒慎恐惧的谦卑，权力来自于国民的选票支持，而知所进退是从政必修功课。