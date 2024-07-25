陈留俊：拜登退选增加击败特朗普的可能

美国总统拜登宣布退出11月的总统竞选，消息震惊美国和世界。他由此成为美国半个世纪以来，第一位退出竞选连任的总统，上一次是1968年的约翰逊。拜登的退选几乎为他迎来一致好评，或许这也是他的尴尬，尤其是在选情堪忧的民主党内部。如果因此可以赢得大选，拜登必将被塑造为一位伟大的政治家，毕竟将国家和政党的利益放在个人利益前面，不是每一个政客能做到的。

全世界都看到拜登因身体状况和党内压力而做出的妥协和让步。拜登的困境某种程度上超出个人所能承受的极限，但他的退出并不意味着对手特朗普的胜率会增高，相反可能会提高民主党击败特朗普的可能性。

从历史上看，这种逆转并非没有可能。美国内战结束后逐渐形成现有的选举制度，到现在为止，共有三位在任总统选择放弃角逐连任的机会，放弃时间分别是1928年的柯立芝（Coolidge）、1952年的杜鲁门和1968年的约翰逊，原因虽然各异，但基本都是在本党选情不利的情况下做出的决定；即便这样，最后结果却也非一边倒，其中杜鲁门和约翰逊的退选，确实没能挽救民主党选情，但共和党的柯立芝还是力挺胡佛实现了逆袭。现在只不过是换做民主党来面对这样的挑战罢了，而民主党并非没有机会，只要运作得当，甚至可以认为机会是很大的。