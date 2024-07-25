李显龙：维持双赢平等相互尊重的新马关系

我们的两个国家越是能够保持积极和稳定，政治起伏越少，两国人民就越能受益。

新加坡和马来西亚的双边关系是积极的，我们的合作仍在扩大，在惠及两国的新领域中继续发展。新马一直是彼此最大的经济伙伴。新加坡是马来西亚最大的外资来源国。除了中国和美国等少数大国之外，我们之间的贸易，都比和任何其他国家的贸易多。新柔长堤是世界最繁忙的陆路关卡之一，每天有超过30万人过境。吉隆坡—新加坡航线是世界最繁忙的国际航线之一。

2025年，我们将庆祝双边关系60周年。过去30年来，我以不同方式密切参与了促进双边关系。首先是在新加坡武装部队，与马来西亚武装部队的同行密切合作，加强新马军队之间的相互信任和理解。我们还进行多边合作，加强区域安全，特别是在五国联防（FPDA）和当时在北海称为综合防空系统的IADS框架下。

作为贸工部长，我与包括拉菲达在内的马来西亚国际贸易及工业部同行密切合作。我们扩大了双边经济合作，尤其是在新加坡和柔佛之间。我们推进了区域项目，包括亚细安自由贸易区和印马新成长三角洲。我们在关税及贸易总协定（GATT）——现在是世界贸易组织（WTO）——等多边论坛上达成共识，两国都支持贸易和投资自由化。我们互相支持，因为我们都赞成更多自由贸易，并为小国和发展中国家的权利发声。