郭良平：二十届三中全会的突破点在哪？

虽然《决议》也提到要鼓励各级党委“结合实际开拓创新，创造可复制、可推广的新鲜经验”， 但主环境仍是压力型的，天天强调四个意识、两个维护、两个确立等。

中共二十届三中全会通过的决议包括三大板块，共15部分、60条、300余项改革， 并确定要在2029年中华人民共和国80大庆前完成。会前，包括中国官媒在内的许多人期待，此次三中全会即使不能像1978年的十一届三中全会那样，开辟一个新时代，至少也要像2013年的十八届三中全会那样，重启大刀阔斧的改革。但更多人认为，鉴于中国内外严峻的形势，国家安全会是首要考虑，因此不能够期待新一轮以市场为导向的自由化改革，大规模调整经济政策的可能性也不大。

《决议》果然延续了去年中央经济工作会议定下的方针：“要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破”。改革的重点不在眼下的困难，而在释放长期增长的潜力。总的色调是“市场趋弱、监管趋紧、安全优先”。于是有些人失望，认为这些举措对近期增长影响甚微，没有针对房市泡沫、地方债、内需不足、产能过剩、失业率、外资出逃等问题的应对方案。

全面深化改革之熵“习式改革”的主要特点，一是制度建设，二是全面深化。《决议》围绕着“体制机制”的条目包括：构建高水平社会主义市场经济体制；经济高质量发展体制机制；发展新质生产力体制机制；完善发展服务业体制机制；现代化基础设施建设体制机制；全面创新体制机制；人才发展体制机制；深化财税和金融体制改革；城乡融合发展体制机制；新型城镇化体制机制；高水平对外开放体制机制；对外投资管理体制；全过程人民民主制度体系；公正执法司法体制机制；文化体制机制；保障和改善民生制度体系；生态文明体制；国家安全体系；人民军队领导管理体制机制等等。目标是“到2035年，全面建成高水平社会主义市场经济体制，基本实现国家治理体系和治理能力现代化，基本实现社会主义现代化。”