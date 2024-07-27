陈志锐：从好3C到坏3C

好3C产品的科技研发用了人类几千年，而坏3C现象衍生不到20年就彰显无遗。如果不杜绝，新加坡作为一个优雅城市的理想就将渐行渐远，对民众公共空间的权益保障也将愈加艰难。

我还清晰记得在2007年当iPhone划时代首发的时候，创新的内外设计和令人惊艳的触屏式用户体验，顿时颠覆了我们对手机的想象，更开创我们对手机的崭新视野。当然，对每一个人而言，也标志着操控智能手机以及被智能手机“操控”的开始。

属于3C产品（‌即计算机类（‌Computer）‌、‌通信类（‌Communication）‌和消费类电子产品（‌Consumer Electronics）‌）的手机，‌是真正代表3C进入到每个消费者的口袋，甚至可以说是深入到生活作息中无往不利的3C代表。

3C产品的特点包括操作简便、特别容易上手、‌实用性强。结合了计算机、‌电信和电子技术与传统家电的智能手机，就等于是电脑、电话、音响、电视、传呼机、游戏机、相机、录影机、阅读器、笔记本、日历、信用卡、乘车证、画册、镜子、手表、闹钟、行路导览、钥匙等的完美组合，完全是天翻地覆地揽括了所有的日常功能。随着数码化与网络技术更广泛地深入个人生活，‌3C融合技术通过数码信息技术，激活生活中任何一个你可以想象和想象不到的环节，‌满足人们在任何时空中的信息需求和应用，给我们工作和生活带来前所未有的最大的便利。