黄顺杰：从拜登说拜拜谈起

作为新闻工作者，平时最让我感冒的，就是新闻人物绕过主流媒体，选择在个人社交媒体上发布重大信息，并谢绝进一步追问。从当事人的角度来看，在传统媒体式微、社媒当道的大潮流下，这种做法似乎合理且自然，还能掌握话语权，与民众直接对话，达到多重目的。然而，对专业的媒体从业员来说，这难免让人觉得被轻视，甚至不受尊重。

所以，新加坡时间7月22日凌晨，当美国总统拜登选择在社交平台X（前称推特）上，发表他政治生涯中最重要的声明，让传统媒体争相确认信息，疲于奔命时，我多少能体会美国同行的心情。更让主流媒体感到无奈的是，拜登的退选震撼弹，还意外地把流量红利（退选帖子三天流量冲破4.2亿次），拱手送给X的老板马斯克。这位公开表态力挺特朗普的亿万富豪，成了拜登退选的最大赢家。

拜登选择通过X发布消息，自有他的个人考量，但这未必是最符合公共利益的做法，尤其社媒帖子容易被恶意篡改，误导公众。例如，去年10月，以哈冲突爆发不久，一份经过移花接木的白宫文件在网上流传，称拜登授权国务卿布林肯，为以色列国防提供高达80亿美元（约107亿新元）的援助。不少网络媒体旋即根据这份文件撰写新闻，导致虚假信息广泛流传，并登上谷歌热搜，迫使白宫官员紧急辟谣。