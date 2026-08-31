中国常常借助它的“发展中国家”身份，将自己塑造成“全球南方”利益的捍卫者，并与包括来自非洲、亚洲、拉丁美洲和加勒比地区的134个国家的“77国集团”（Group of 77）建立密切的联盟关系。但有人质疑，中国领导“全球南方”的努力，与其说是为了打破现状，不如说是为了在美国从它建立的国际体系中抽身之际，巩固自身势力。

要厘清中国的动机，就须要更深入理解它当前与美国的竞争关系。

1820年，清朝时期的中国是世界最大经济体，按购买力平价计算，它的经济总量占全球国内生产总值（GDP）的近三分之一，而当时美国经济的规模仅为大英帝国的十分之一。但随后，中国经历“百年国耻”。当中国大片领土被西方列强和日本占领之际，美国经济却以惊人速度增长，并于1903年成为世界最大经济体。二战结束后，美国在建立联合国、布雷顿森林体系以及《关税与贸易总协定》（即世界贸易组织的前身）的过程中发挥核心作用，巩固它的经济霸权。