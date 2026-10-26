这是一场规模庞大的广告竞争。根据广告追踪机构AdImpact截至10月12日的统计，美国2026年参众两院选举中已经播出的政治广告的支出合计约37.3亿美元，其中共和党候选人及支持组织约19.8亿美元，民主党阵营约17.5亿美元。如此庞大的广告投入，当然是为了争取选票，但还有另一个作用：决定哪些议题能够不断出现在选民面前。10月8日，《华盛顿邮报》分析AdImpact收集的8000多条竞选广告，涉及约16亿美元的广告支出。结果发现，经济是今年中期选举广告出现最多的议题，住房、食品、汽油和医疗费用尤其受到关注。

民主党的广告往往从家庭开销入手。食品价格、汽油费用、医疗保险、住房负担，以及关税可能造成的价格上涨，被反复放在普通家庭的生活经验之中。广告通常试图把这些问题与特朗普政府及共和党的政策联系起来。共和党的经济宣传则更多强调减税、工资、社会保障和经济增长，主张共和党的政策能够减轻家庭税负、增加收入，同时把部分经济困难归因于此前民主党政府的政策。其中，社会保障已经成为共和党投入较多广告资金的经济议题之一。

根据《华盛顿邮报》10月14日对竞争选区广告的分析，共和党用于提及社会保障的广告支出，约为民主党的七倍。共和党更多强调特朗普税收法案为符合条件的65岁及以上人士提供的额外税收扣除，民主党则强调保护社会保障福利，并质疑共和党有关政策可能产生的影响。但在经济之外，两党对于哪些问题最能动员选民，存在明显分歧。