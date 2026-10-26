马来西亚在短短四个月内迎来第三场州选。11月14日，马六甲州28个州议席将改选。国阵在柔佛和森美兰接连告捷，若再下一城，将取得三连胜，为预计明年下半年举行的全国大选壮大士气。但这场选举更值得关注的是：在巫统与伊斯兰党联手之下，希盟能否守住基本盘，并在马来选民中打开缺口？

7月的柔佛州选，在联邦团结政府共同执政的希盟和国阵处于敌对状态，在所有州议席中对决。至于在野的国盟在56席中仅派出33名候选人，在其他没有竞选的议席中，呼吁支持者把票投给国阵，期望确保希盟无法胜选。结果国阵拿下48席，比解散前多出8席，国盟则全军覆没。不到一个月后的森美兰州选，两大阵营进一步建立正式联盟：国阵出战36席的25席，礼让另外11席给国盟，最终两个联盟合计赢下25席，希盟仅守住11席，与2023年赢的17席相比少了6席。

从两场选举可见，马来选票在巫统与伊党之间已经形成有效转移。国阵所让出的选区，支持者大多把票投给国盟候选人，国盟的选票也同样流向国阵。在“马来人大团结”理念的号召之下，多数马来选民选择凝聚选票，以确保他们相信会维护马来回教徒权益的政党执政。这是希盟失利的重要原因，但民生困难与改革停滞引发的不满，同样也是希盟表现欠佳的因素。