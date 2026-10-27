巴西总统决选10月25日揭晓。现任总统卢拉以51.75%的得票率，击败自由党候选人、前总统雅伊尔·博索纳罗（Jair Bolsonaro）长子弗拉维奥·博索纳罗（Flavio Bolsonaro）的48.25%。这是80岁的卢拉第七次角逐总统大选，8月2日他在党代表大会的演说中表明，身为南美洲最大经济体，巴西继续由他领导，不只左派维持重要堡垒，也将成为中国在美国后院最有分量的合作伙伴。尽管弗拉维奥尚未认输，决选结果已可预见三重影响。

国内层面：两极化加剧

卢拉虽赢得决选，但赢不回已经右转的国会、地方、司法筹码和民意底盘。右翼在初选中拿下的，不只是一个总统候选人，更是国会的骨头、地方的筋肉、司法的杠杆和选民的耐心。巴西是联邦制国家，各州政府拥有高度自主的政治与财政裁量权，州长可透过掌握的地方政治网络与国会议员，协同或阻碍联邦政府的改革议程。

首轮投票结果，前第一夫人米歇尔·博索纳罗以及博索纳罗的另一个儿子卡洛斯（Carlos Bolsonaro）都赢得参议院席次。博索纳罗最小的儿子、28岁的雷南（Renan Bolsonaro）也选上众议员。博索纳罗亲弟弟雷纳托（Renato Bolsonaro）拿下圣保罗州的联邦众议员席位。右翼的影响力已从总统候选人扩散到州政府、国会和地方政治。弗拉维奥虽未当选，但博索纳罗主义却比四年前更深入巴西政治体系。弗拉维奥家族为在监服刑的父亲争取特赦，将成为卢拉在国会面对的严肃挑战。