至少自19世纪末以来，朝鲜半岛的局势就一直影响着整个东亚，乃至整个亚太地区。

自丰臣秀吉统一日本，并无视以中国为中心的区域秩序，于1592年大举入侵朝鲜以来，在过去四个世纪里，朝鲜半岛在塑造与重塑东亚地缘政治和区域秩序的过程中，曾三次发挥关键作用。1894年中日甲午战争、1904年日俄战争，以及1950年韩战，都围绕在朝鲜半岛及周边所发生的事件。

中国被日本击败暴露出清朝的脆弱，标志着以中国为中心的区域秩序的最终解体；俄罗斯的战败标志着日本跻身西方殖民秩序，并引发一系列事件，导致朝鲜在1910年丧失主权及第二次世界大战的最终爆发；韩战则分裂了半岛，并划定美国在东亚的防御边界。这一格局一直延续至今。