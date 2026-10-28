比拉哈里：朝鲜半岛与东亚地缘政治的未来
当前这一系列进程，最终将形成由美、中、俄、朝、韩和日本构成的东亚五方“相互保证毁灭”平衡。但风险是可控的，且最终的结果将带来区域稳定。核武器的存在使得单方面改变现状的风险过高。
美国国际关系理论家罗伯特·杰维斯指出，在核时代，“相互保证毁灭”并非一项政策，而是一种现实。在东亚的情境中，这种五方“相互保证毁灭”的平衡将确立并巩固一个新的多极现实。这对区域内的中小型国家而言，是一个良好的结果，因为它为它们提供最大限度地行使自主权的机会。图为10月26日，在韩国金浦的一处观景台，媒体人员对朝韩边界进行拍摄和录像。 （路透社）
至少自19世纪末以来，朝鲜半岛的局势就一直影响着整个东亚，乃至整个亚太地区。
自丰臣秀吉统一日本，并无视以中国为中心的区域秩序，于1592年大举入侵朝鲜以来，在过去四个世纪里，朝鲜半岛在塑造与重塑东亚地缘政治和区域秩序的过程中，曾三次发挥关键作用。1894年中日甲午战争、1904年日俄战争，以及1950年韩战，都围绕在朝鲜半岛及周边所发生的事件。
中国被日本击败暴露出清朝的脆弱，标志着以中国为中心的区域秩序的最终解体；俄罗斯的战败标志着日本跻身西方殖民秩序，并引发一系列事件，导致朝鲜在1910年丧失主权及第二次世界大战的最终爆发；韩战则分裂了半岛，并划定美国在东亚的防御边界。这一格局一直延续至今。