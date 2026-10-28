“他强由他强，清风拂山冈；他横任他横，明月照大江。”这句出自金庸名著《倚天屠龙记》第十八章的《九阳真经》口诀，一直都是我的座右铭，也是在上个月的“和强迫症共舞”分享会上，和朋友分享的一点个人经验。

熟悉我的老朋友都知道，我从小学开始近20年间，一直都和强迫症（Obsessive-Compulsive Disorder，简称OCD）“共患难”。和其他多数精神疾病一样，OCD患者外表一般看不出异常，但患者脑内生化机制的变化，让循环重复的强迫思维和侵入性想法，迫使我们陷入无法控制的焦虑与担忧，并以“OCD仪式”的强迫行为，试图缓解这些痛苦。（根据DSM-5《精神障碍诊断与统计手册（第五版）》对OCD的定义）

在求学时代，这些OCD病状迫使我每天都在“做作业/读书”和不由自主“重复性OCD仪式”之间轮回、挣扎；这些个人经验，也和当前的许多研究发现不谋而合（详见本文引用的多篇论文）：冲一次凉至少花一两个小时，每天重复洗手、清洗或检查各类物品，和脑内突如其来的奇怪念头时时拉扯拔河，严重时每天在OCD仪式中失去多达12小时。这对青年群体造成的功能损害更大，许多OCD患者也同时患有焦虑症，迟至多年后才寻求专业治疗。