当今的经济增长，在很大程度上依赖于人工智能（AI）投资和财政支出。国际货币基金组织估计，未来10年，AI可能使全球年均增长率提高多达0.5个百分点，将平均增长率从3%提升至3.5%。

仅在美国，预计2026年科技巨头在AI基础设施方面的支出将达到6500亿美元，涵盖从数据中心建设到设备采购的各个方面。摩根大通称，在过去一年中，AI相关投资约占美国实际国内生产总值（GDP）增长的五分之一，贡献0.5个百分点。

但已有迹象显示，由AI驱动的经济放缓可能即将到来。以近期利率上升为例，这至少部分是由资本流向的变化所驱动的。AI资本支出曾主要依靠企业内部资源，如今则越来越多地通过举债和发行股票来融资。谷歌作为历史上大规模回购股票且拥有大量现金储备的企业，如今也开始从金融市场融资。