丹比萨·莫约：AI引发的经济放缓阴影
企业领袖应为AI引发的经济放缓作好准备。至少，企业应审慎管理资产负债表，并保持充足的现金缓冲。更根本的是，企业应评估近期财务业绩中，有多少得益于与AI相关的支出，以及对未来生产力提升的预期。
由AI驱动的经济放缓可能即将到来。AI资本支出曾主要依靠企业内部资源，如今则越来越多地通过举债和发行股票来融资。 （法新社）
当今的经济增长，在很大程度上依赖于人工智能（AI）投资和财政支出。国际货币基金组织估计，未来10年，AI可能使全球年均增长率提高多达0.5个百分点，将平均增长率从3%提升至3.5%。
仅在美国，预计2026年科技巨头在AI基础设施方面的支出将达到6500亿美元，涵盖从数据中心建设到设备采购的各个方面。摩根大通称，在过去一年中，AI相关投资约占美国实际国内生产总值（GDP）增长的五分之一，贡献0.5个百分点。
但已有迹象显示，由AI驱动的经济放缓可能即将到来。以近期利率上升为例，这至少部分是由资本流向的变化所驱动的。AI资本支出曾主要依靠企业内部资源，如今则越来越多地通过举债和发行股票来融资。谷歌作为历史上大规模回购股票且拥有大量现金储备的企业，如今也开始从金融市场融资。