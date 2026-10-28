马来西亚政府10月20日突然向公务员发出停用导航应用位智（Waze）的禁令，理由是管理与控制数据的公司在以色列注册，若继续开放使用，可能危及马国政府的政策信息与个人资料安全。禁令一出，迅速引发国内舆论哗然，而在马国民众回过神来之前，首相安华接着呼呼民众改用国产的导航应用TuJu，也同时让数码部长哥宾星、国家安全理事会总监诺希万等一众高官出面背书，强调禁令对国家与个人资料安全的重要性。

由于导航应用禁令仅影响到马国130万名公务员，再加上首相大力推荐替代应用，因此民间在那两天掀起一股下载TuJu热潮，导致用户在短时间内激增约80万，最终引发系统瘫痪。当然，这股热潮在禁令发出后的第三天，即23日就迅速冷却，因为安华在这天清楚表明，马国或许会在替代方案成熟之后，全面禁止国人使用位智，导致议题从一项信息安全措施、国产应用试用热潮，延伸为政府干预民众选择的争论，以及禁令背后动机的讨论。

马国政府以守护公务资料安全为由发出禁令，我可以理解，特别是涉及敏感部门的公务活动，信息安全确实不容妥协；而且，哥宾星也提到，位智涉及以色列法律管辖，它与马国不是邦交国，所以两国若发生任何资料泄漏的争议时，将增加追索难度。不过，由于位智是马国用户最多、覆盖面最广的导航应用之一，因此舆论已经将这项政策列为公众利益，并要求政府解释这些导航资料泄露后，对国家与个人安全的风险系数，不能因为对方是以色列就省略解释，以确保政府不是在单纯制造焦虑。