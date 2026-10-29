以色列2026年议会选举的计票尚未结束，但有一个趋势已经清晰：阿拉伯裔政党获得的席位将创下历史新高。以色列的阿拉伯裔公民约占全国人口的20%，据多家媒体在投票站关闭后报道的初步估计值，阿拉伯裔选民投票率约80%，是数十年来最高的参与度。截至10月28日晚间超过85%至90%的选票完成清点，阿拉伯政党合计获得19席，几乎翻倍，放在以色列议会的120席里，这意味着每六个议员中就有一个代表阿拉伯裔公民。然而，当前以色列选局中另一个核心死结是：无论是现任总理内坦亚胡还是主要挑战者艾森科特，都没有表现出将阿拉伯政党纳入执政联盟的意愿。

席位在增长，政治边缘地位却未见松动。这不是2026年才出现的悖论。从2015年联合名单党（Joint List）首次组建至今，以色列的阿拉伯裔政党走过一条“越团结，席位越多，越被排斥”的轨迹。

联合名单党的诞生并非出于政治主动，而是被迫防御。2014年，时任以色列外长利伯曼推动将议会选举门槛从2%提高到3.25%，意图将小型阿拉伯政党逐出议会。四个意识形态迥异的阿拉伯政党，为避免各自单独参选时被门槛淘汰，在选前仓促拼凑成“联合名单”党。结果超出预期，获得13席，成为议会第三大党。但“不被忽视”与“被接纳”是两回事。联合名单党从未进入过任何一届执政联盟，2015年如此，此后亦然。