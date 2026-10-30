联合国安全理事会改革最难解开的，是一个权力悖论：联合国要有效运作，离不开大国；但在现有制度下，权力最大的五个常任理事国，也最有能力阻止制度对自身形成更强的约束。换言之，造成安理会僵局的权力结构，本身也是改革难以推进的重要原因。

一战后成立的国际联盟已经遇到类似问题。美国没有加入，削弱国联，但这并非国联失败的唯一原因。1931年九一八事变后，日本占领中国东北；1935年，意大利入侵埃塞俄比亚。国联虽调查、谴责并实施制裁，但未能制止侵略。当时国联的重要决议，受到一致同意原则的制约，国联也缺乏独立而可靠的强制执行能力。一旦维护规则需要会员国付出较高成本，各国的政治意愿便容易动摇。

1945年联合国成立时，吸取的教训之一，就是把维护国际和平的主要责任集中到安理会。但是，要让大国接受这样一个安排，就必须给予它们特殊的保障。五常否决权由此成为制度交换的一部分：它使大国留在体系内，并承担维护国际安全与和平的主要责任。但是，这也把大国政治嵌入制度本身，在不少例行维和授权等议题上，安理会容易形成共识；一旦直接牵涉五常自身及重要盟友或重大地缘利益，分歧往往迅速扩大，形成僵局。