姚占新：大国不可缺席 五常难被约束——安理会改革困境
表面上，各方争的是席位；实际上，争的是改革之后，谁能长期坐在权力核心。安理会改革因此并不是旧秩序与新秩序之间的简单对抗，而是现有大国、新兴大国与地区竞争者之间的重新分权。
安理会的改革形成两道锁：第一道，是五常有能力阻止削弱自身权力的制度改革；第二道，则是要求改革的国家，彼此也无法就新的权力如何分配达成共识。图为10月29日，在纽约联合国总部举行的联合国安理会“维护国际和平与安全”会议上，记者法里德·扎卡里亚在发言时出现在屏幕上。 （路透社）
联合国安全理事会改革最难解开的，是一个权力悖论：联合国要有效运作，离不开大国；但在现有制度下，权力最大的五个常任理事国，也最有能力阻止制度对自身形成更强的约束。换言之，造成安理会僵局的权力结构，本身也是改革难以推进的重要原因。
一战后成立的国际联盟已经遇到类似问题。美国没有加入，削弱国联，但这并非国联失败的唯一原因。1931年九一八事变后，日本占领中国东北；1935年，意大利入侵埃塞俄比亚。国联虽调查、谴责并实施制裁，但未能制止侵略。当时国联的重要决议，受到一致同意原则的制约，国联也缺乏独立而可靠的强制执行能力。一旦维护规则需要会员国付出较高成本，各国的政治意愿便容易动摇。
1945年联合国成立时，吸取的教训之一，就是把维护国际和平的主要责任集中到安理会。但是，要让大国接受这样一个安排，就必须给予它们特殊的保障。五常否决权由此成为制度交换的一部分：它使大国留在体系内，并承担维护国际安全与和平的主要责任。但是，这也把大国政治嵌入制度本身，在不少例行维和授权等议题上，安理会容易形成共识；一旦直接牵涉五常自身及重要盟友或重大地缘利益，分歧往往迅速扩大，形成僵局。