表面上，特朗普主义在马萨诸塞州（简称麻省）几乎寸步难行；实际上，它却悄然改变这个深蓝州的政治格局。今年的中期选举，麻省将改选州长、副州长、一名联邦参议员、九名联邦众议员及州议会全部席位。目前，麻省国会代表团全部由民主党人组成，民主党在州议会两院长期保持超级多数。。自2023年毛拉·希利（Maura Healey）就任州长以来，民主党更是同时掌握州行政与立法权，形成全面执政的局面。然而，麻省过去并非一直如此。

长期以来，麻省存在一种特殊的自我制衡机制：选民在总统和国会选举中长期支持民主党，却多次选择温和派共和党人担任州长。从1991年到2023年，有24年由共和党人担任州长，形成独特的“红长蓝州”（Blue State, Republican Governor）政治传统。

这种安排使民主党主导的州议会与共和党州长之间形成一定程度的制衡，也塑造了麻省审慎务实的治理风格。从重视财政管理的威廉·韦尔德（Bill Weld），到推动2006年医疗保险改革的米特·罗姆尼（Mitt Romney），再到2015年至2023年执政的查理·贝克（Charlie Baker），麻省共和党州长普遍采取社会议题温和、财政管理审慎的路线。尤其是贝克，以“解决问题的管理者”自居，注重财政储备、基础设施和公共服务，长期获得跨党派支持。共和党州长虽然无法完全制约拥有超级多数的民主党议会，却在行政决策和财政支出上发挥了某种“刹车片”作用。