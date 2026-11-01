当地时间10月26日晚，塞尔维亚选举委员会公布议会选举初步结果。学生团体推动的“学生名单—学生获胜”以52.71%的得票率领先，预计获得140个席位，取得绝对多数，具备独立组建政府的条件；由塞尔维亚前进党主导的“亚历山大·武契奇—团结的塞尔维亚”选举名单得票率为39.17%，预计可获得104个议席。

这一选举结果的冲击性，不只在于一个连续执政14年（2012年至2026年）的政党在民主选举中落败。长期执政的政党输掉大选，在民主政治中本不罕见；真正的冲击性在于，击败这支由强人领导、组织根系深厚的老牌机器的，并非一个成熟的反对党，而是一群去中心化、无执政经验的学生运动组织者。他们既没有统一的领袖画像，也没有成型的官僚班底，候选人名单里是医生、教授、农民、演员和青年代表。换句话说，倒下的不是普通执政党，而是巴尔干地区最擅长组织化生存的强人政党；走进权力中心的，则是一群没有任何行政经验的政治素人。

更具冲击性的是时间尺度。从运动发起到选举胜利，全程不到两年。中国古语云：“秀才造反，三年不成”。塞尔维亚的青年抗议运动，却用两年时间走完了从发起抗议到取得议会选举胜利的历程，可谓“秀才造反，二年即成”。