于大勇：中美开始管理竞争 德欧必须管理依赖

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德国和欧洲真正需要完成的，因此不是在中国与美国之间二选一，而是改变一种延续了几十年的经济与战略分工：经济利益不能永远建立在最低成本之上，安全也不能永远由外部提供。一个拥有巨大经济实力的地区，如果不能把这种实力转化为自身的技术、产业、金融和安全能力，它所拥有的财富就不会自动转化为战略影响力。

德国工商界近期的一项调查显示，83%的工业企业感受到来自中国竞争者的压力日益加剧，但绝大多数企业仍不认为，退出中国市场是现实选择。它们目前采取的主要办法，是提高效率、增加创新投入，并寻找新的市场。 （路透社）