于大勇：中美开始管理竞争 德欧必须管理依赖
德国和欧洲真正需要完成的，因此不是在中国与美国之间二选一，而是改变一种延续了几十年的经济与战略分工：经济利益不能永远建立在最低成本之上，安全也不能永远由外部提供。一个拥有巨大经济实力的地区，如果不能把这种实力转化为自身的技术、产业、金融和安全能力，它所拥有的财富就不会自动转化为战略影响力。
德国工商界近期的一项调查显示，83%的工业企业感受到来自中国竞争者的压力日益加剧，但绝大多数企业仍不认为，退出中国市场是现实选择。它们目前采取的主要办法，是提高效率、增加创新投入，并寻找新的市场。 （路透社）
在美国总统特朗普与中国国家主席习近平9月24日于华盛顿会晤前夕，德国《南德意志报》刊出一篇文章，题目至今仍耐人寻味：《习特处于“可控僵局”——欧洲为中美协议买单》。
所谓僵局，意味着中美关系并未摆脱激烈竞争，但与此同时，双方已经开始尝试管控分歧、划定竞争边界。美国方面的分析也认为，此次峰会的主要意义在于管理竞争，而不是结束竞争。
过去数年形成的格局是：美国需要欧洲盟友牵制中国，中国则需要欧洲的市场与技术。欧洲因此获得一个在中美之间周旋、争取自身利益的空间，可以根据形势需要，分别打出中美两张牌。