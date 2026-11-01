在美国总统特朗普与中国国家主席习近平9月24日于华盛顿会晤前夕，德国《南德意志报》刊出一篇文章，题目至今仍耐人寻味：《习特处于“可控僵局”——欧洲为中美协议买单》。

所谓僵局，意味着中美关系并未摆脱激烈竞争，但与此同时，双方已经开始尝试管控分歧、划定竞争边界。美国方面的分析也认为，此次峰会的主要意义在于管理竞争，而不是结束竞争。

过去数年形成的格局是：美国需要欧洲盟友牵制中国，中国则需要欧洲的市场与技术。欧洲因此获得一个在中美之间周旋、争取自身利益的空间，可以根据形势需要，分别打出中美两张牌。