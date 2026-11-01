随着中国崛起为新兴全球大国，它也成为世界舞台上日益重要的参与者。中国提出的“一带一路”倡议自2013年启动实施以来，对亚洲乃至世界更广泛的地区产生了持续影响。今天，“一带一路”依然是中国推进国际合作和对外经贸战略的关键一环，也构成中国的外交政策核心组成。

“一带一路”并非仅由国家力量推动，它背后涉及更广泛的中国政经生态系统，包括中央部委、地方省份、政策性银行和商业银行、国有企业和私营企业的共同参与。“一带一路”项目的参与方主要由中国的国企主导，但也包括私企的参与。

中国政府通过制定战略方向和让市场机制发挥作用相结合的方式，来管理公私营部门之间的合作与竞争。一方面，中国当局鼓励国企和私企进入它认为重要的战略和新兴产业领域，例如绿色科技、数码经济、基础设施和制造业。另一方面，通过政策引导和市场竞争机制，决定由谁来实施具体的项目建设。这种安排既结合了国企在基础设施建设上的技术优势和建设速度，又发挥了私企在绿色技术和经营效率上的优势，使中国当局能够动员广泛的公私营部门共同参与“一带一路”倡议项目建设，同时确保倡议的整体战略符合北京制定的政策导向。