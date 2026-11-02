10月30日晚，波兰宪法法院遭防暴部队突袭，法院正副院长被宣布停职。命令来自现任总理图斯克及他的团队。对立阵营、正在外访的总统纳夫罗茨基紧急返回华沙，和支持他的保守派势力前往法院，抵制图斯克的命令。目前看来，总统和保守派一方暂时取得优势，总理和自由派受到挫败，但未来如何还不确定。

为何波兰会发生这样的政治冲突和宪政危机？总理和总统为何对立和相互斗争？事态未来将如何发展？

首先，波兰体制和权力结构实行的是全球较少国家采用的“半总统/双首长制”。总统和总理均为国家实权领袖，分工和职责有所差异也有重合。总统是国家元首，负责重大内政外交事务，并有人事批准和否决权。总理负责具体行政工作及领导内阁团队。总统由全民普选产生，总理由民选议会的多数派推举产生。有时总统和总理属于相同阵营，但有时也会分属不同甚至对立阵营。在波兰以外，法国、葡萄牙等国也实行这种制度。