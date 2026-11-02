陈国祥：中美交好与中日交恶下日本的迷航
中日之间的历史、领土、安全与台湾问题，短期内难以化解，但双方仍有庞大的经贸利益、文化交流与区域合作空间。面对全球供应链重组、人工智能竞争及区域安全风险，若中日关系持续恶化，受损的不只是双边经济，也包括整个东亚的发展环境。
日本部分政治人物质疑东京审判，靖国神社合祀甲级战犯，也不断引发邻国反感。 （法新社）
日本首相高市早苗日前表明，将继承历代内阁立场，包括1995年首相村山富市承认日本侵略与殖民统治，表达深刻反省与歉意的“村山谈话”。这番表态凸显历史认识仍是日本外交的敏感神经，也反映日本当前面临的外交困境。
近期，中美元首会晤使气氛改善，中国国家主席习近平访美获得总统特朗普的高规格接待，双方展现管控分歧、改善关系的意愿，并共同回顾二战期间联手抗击日本军国主义的历史。相较之下，高市与特朗普的会晤未见预期的战略成果，中日关系又因日本涉台言论持续恶化。高市虽表明愿与习近平会面，中方却未积极回应，日本外交陷入两面受挫的局面。
中美竞争并未消失，但两大国逐渐认识到，无止境的对抗不符合自身利益。日本却似乎仍将国家安全与国际地位押注于中美对抗，希望借美国对中国的战略警戒，扩大自身军事角色与影响力。一旦中美转向管控分歧，日本原有的战略盘算便可能失去支点。日本真正的危机不是中美交好，而是未能看清国际形势变化，仍以冷战思维处理当代国际关系。