日本首相高市早苗日前表明，将继承历代内阁立场，包括1995年首相村山富市承认日本侵略与殖民统治，表达深刻反省与歉意的“村山谈话”。这番表态凸显历史认识仍是日本外交的敏感神经，也反映日本当前面临的外交困境。

近期，中美元首会晤使气氛改善，中国国家主席习近平访美获得总统特朗普的高规格接待，双方展现管控分歧、改善关系的意愿，并共同回顾二战期间联手抗击日本军国主义的历史。相较之下，高市与特朗普的会晤未见预期的战略成果，中日关系又因日本涉台言论持续恶化。高市虽表明愿与习近平会面，中方却未积极回应，日本外交陷入两面受挫的局面。

中美竞争并未消失，但两大国逐渐认识到，无止境的对抗不符合自身利益。日本却似乎仍将国家安全与国际地位押注于中美对抗，希望借美国对中国的战略警戒，扩大自身军事角色与影响力。一旦中美转向管控分歧，日本原有的战略盘算便可能失去支点。日本真正的危机不是中美交好，而是未能看清国际形势变化，仍以冷战思维处理当代国际关系。