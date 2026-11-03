2022年2月以来，世界舞台接连上演四场引人注目的战争：俄乌战争、2025年6月的以伊“十二天战争”、2026年2月底爆发的美以伊战争，以及2026年9月重启的胡塞武装与沙特阿拉伯的战争。

这四场不同的战争，有两个核心相似之处，一是参战方的实力对比较为悬殊。俄乌战争是世界第二军事强国对阵一个中小国家；以伊“十二天战争”和美以伊战争则是中东军事最强国家加第一军事强国，联合对阵一个长期受制裁、武器老化和经济困顿的国家；沙特及联军对阵胡塞武装，则是拥有先进美制装备、财力雄厚的海湾大国，对阵一支从山地游击队起家的武装组织。

二是实力占优方都没有实现战争目标。俄罗斯本想“速通”基辅，结果四年多后，战争仍看不到尽头。以伊“十二天战争”，以色列虽然重创伊朗核设施与导弹力量，并清除多名核科学家与军方高层，但并未摧毁伊朗政权；以色列本土也遭遇伊朗导弹与无人机反击。伊朗短期内无法大规模恢复铀浓缩，但导弹生产能力随后迅速恢复。2月28日美以发动“史诗怒火行动”，首日即击毙伊朗最高领袖哈梅内伊及多名军政要员，宣布“夺取制空权”，称伊朗“已无可打击的目标”。伊朗随即以数十波导弹和无人机袭击回应，封锁霍尔木兹海峡，冲突从2月持续至今。美以战场上的“完胜”，并未实现政权更迭或彻底消除伊朗核导弹威胁等战争目标。