随着中美在经贸、军事和高科技领域的竞争日趋激烈，台湾问题再次成为影响两国关系的核心议题。特朗普政府正视中国的地位，承认中美合作的必要性，在对台军售方面也进行一些策略性的延缓。有人据此认为，美国可能逐渐从台海抽身，以换取中美关系稳定。

台湾的民主文教基金会近期发布的一项民调显示，50.4%的受访者认为，如果大陆实现两岸和平统一，美国会“保持中立，不介入”。笔者认为，美国可能以“提前介入”的方式，阻挠两岸统一，而不会轻易放弃台湾。即使美国在全球收缩战略承诺，也不意味着它会主动退出西太平洋这个与中国直接对峙的要地。

美国政治学者陆伯彬（Robert Ross）今年早些时候发表的分析指出，中国的崛起已经结束美国在东亚不受挑战的优势地位，美国不得不重新思考如何维护自身安全与影响力。尽管特朗普政府对全面遏制中国的成本有所顾虑，但美国仍在加强与日本、菲律宾和澳大利亚的军事合作，以防止中国取得地区主导地位。陆伯彬明确指出，“第二次世界大战给美国留下的教训是，为了防止任何地区性霸权的出现，美国必须在战后的欧洲和东亚都保持长期的军事存在”。对美国而言，任何单一国家都不能取得足以排挤美国及盟友的地区主导地位。今年出炉的另一份美国智库报告则毫不隐讳地直言，“防止区域霸权崛起是美国200多年来的战略目标”，特朗普政府的2026年《国家安全战略》也重申这一立场。