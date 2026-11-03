经过好几年的沉寂，印度尼西亚烟霾问题今年再现，也再次成为印尼与新马两组双边关系的焦点。饱受烟霾之苦，两国民间与官方相继表达不满，谴责不负责任的烧芭企业，要求印尼方面采取有效灭火行动。随后，印尼一些现任和前任官员发表回应，其中不乏带有讽刺甚至威胁意味的言论，使新印双边关系气氛迅速升温。社交媒体上的情绪化言论，更是火药味十足。印尼随即从10月24日起减少对新加坡的天然气供应，新加坡方面估计减少的供应量，占新加坡每日总天然气需求的不足2%。

烟霾引起各种情绪性反应可以理解。不仅新马两国民众深受其害，首当其冲的其实是印尼国民。当地卫生部数据显示，今年8月至10月，七个省份超过30万人患上呼吸道感染。另据芬兰非营利组织能源与清洁空气研究中心（CREA）10月29日发布的研究报告，到了9月份，印尼全国约5780万人曝露于不健康至危险水平的空气污染中。单单9月份，烟霾估计已造成超过3500人死亡。因此，印尼民众对烟霾之害也深感不满，上街示威抗议。这说明烟霾不仅是印尼向邻国输出污染的问题，更是它必须面对的国内治理问题。

然而，情绪宣泄无助于解决问题，反而容易使事态复杂化，为别有用心的政客利用民族主义情绪，转移公众对国内问题的视线提供机会。原本属于环境保护、企业责任和公共卫生的问题，被他们扭曲为国家尊严、经济利益乃至双边关系的争端。这是冷静、理性的外交必须发挥作用的时候。我们应该做的除了表达不满，还需要谋求改进对策。