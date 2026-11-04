美国总统特朗普与中国国家主席习近平9月峰会所产生的最切实成果，就是双方就建立美中人工智能事件沟通渠道达成明确一致。但即便两国政府都愿意使用这条直通渠道，或开始向太平洋彼岸传输数据，它们首先必须解决一个更紧迫的问题：美中两国的尖端人工智能公司目前并未提供所需的信息。

在美国，没有任何联邦法律或法规明确要求人工智能企业向政府报告安全事件和危险能力。尽管有一些州已通过事件报告法，但《人工智能事件报告法案》（AI Incident Reporting Act）和《前沿风险监督、国家透明度、独立评估与报告法案》（FRONTIER Act）等联邦立法在国会中陷入停滞。该行业目前仍主要依靠自我监管。

此外，尽管《白宫超级智能协议》（White House Accord on Super Intelligence ）承诺要识别并解决安全问题，但却并未强制要求向监管机构通报或设定报告截止期限。 虽然特朗普政府另行设立的“超级智能部队”（Super Intelligence Force）正在制定针对数据泄露、黑客攻击及其他人工智能事件的政府报告机制，但它并非监管机构，而其建议也须通过各类可强制执行措施方能落实。