近期一档网络调查节目，从看似信誉良好的电商卖家购买18件护肤品，与正规渠道商品进行实验室比对，发现部分商品的化学成分匹配度不足50%。虽然成分差异不能直接证明是假货，也可能涉及不同市场的合法配方，但足以揭示网购商品的质量不确定性。

例如一瓶网购面霜，与正品的化学成分匹配度只有8%，消费者以为自己买到物美价廉的护肤品，实际拿到的却可能是成分截然不同的东西。更令人担忧的是，商品包装几可乱真，卖家评分亮眼，评论区好评如潮，即使是熟悉护肤品的消费者，也难以辨别真伪。

经济学家阿克洛夫（George Akerlof）在经典论文《柠檬市场》中指出，当买卖双方信息不对称，消费者无法判断产品质量时，劣质商品可能逐渐挤压优质商品，形成逆向选择。