魏捷：消费者还要当多少年的鉴定专家？——谈网购假货防不胜防
如果守规矩的商家承担更高成本，而无法验证来源的卖家也能轻易获得信任，市场竞争便可能从品质与服务，演变成单纯的价格较量。这不仅是消费者安全问题，也关乎公平竞争。
精美图片，成千上万条好评，甚至平台首页推荐，都可能使消费者误以为商品获得某种质量认证。从营销学角度看，这是一种信号失灵。平台展示的信息增强消费者信任，却不意味着平台已核实商品来源。（示意图） （档案照片）
近期一档网络调查节目，从看似信誉良好的电商卖家购买18件护肤品，与正规渠道商品进行实验室比对，发现部分商品的化学成分匹配度不足50%。虽然成分差异不能直接证明是假货，也可能涉及不同市场的合法配方，但足以揭示网购商品的质量不确定性。
例如一瓶网购面霜，与正品的化学成分匹配度只有8%，消费者以为自己买到物美价廉的护肤品，实际拿到的却可能是成分截然不同的东西。更令人担忧的是，商品包装几可乱真，卖家评分亮眼，评论区好评如潮，即使是熟悉护肤品的消费者，也难以辨别真伪。
经济学家阿克洛夫（George Akerlof）在经典论文《柠檬市场》中指出，当买卖双方信息不对称，消费者无法判断产品质量时，劣质商品可能逐渐挤压优质商品，形成逆向选择。