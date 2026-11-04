今年10月25日，新加坡交响乐团（SSO）在厦门闽南大戏院完成中国七城巡演收官演出。新任音乐总监、芬兰指挥家汉努·林图（Hannu Lintu）执棒，小提琴家蔡珂宜（Chloe Chua）担任独奏，曲目从王辰威的《姐妹岛》到门德尔松的《E小调小提琴协奏曲》，再到马勒的《D大调第一交响曲》，风格跨度极大，乐团却以统一的音色、精准的演奏和流畅的色彩转换精彩应对，尤其是蔡珂宜与大提琴首席的对话，默契而细腻。

一个只有600万人口的国家，能够拥有一支世界一流的交响乐团，还能培养出蔡珂宜这样具有国际影响力的年轻音乐家，靠什么？

SSO的专业化发展，始于创团之初的制度设计。从国家层面决定组建一支真正的职业乐团，创始指挥朱晖没有急于求成，而是制订专业标准，并使之成为乐团的组织文化。更关键的是，新加坡逐步建立一套从儿童音乐教育到职业演奏家的培养体系，蔡珂宜就是新加坡长期音乐人才建设培养体系的一个代表性成功案例：4岁进入南洋艺术学院的少年儿童艺术学校学习，11岁走向国际舞台，15岁获得职业乐团支持，担任SSO驻团艺术家，由此拓展国际职业机会。