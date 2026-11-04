1997年10月，印度尼西亚森林大火引发的浓烟笼罩新加坡，时任总统苏哈多为此向新方致歉。近30年过去了，烟霾再度袭来，随之重现的还有一个政治老毛病：不去直面国内的治理失灵，反而把责任推给外人。

印尼总统普拉博沃对邻国的批评大为光火，将有关烟霾的抱怨视为对印尼的侮辱。然而，当本国森林持续燃烧，民众呼吸着污浊的空气，邻国也因此遭受池鱼之殃时，印尼究竟有什么值得骄傲的？

自林火燃起以来，烟霾已导致成千上万名印尼民众因疑似急性呼吸道感染前往诊所和医院就医；受灾省份的学校也因户外空气不再安全而关闭或被迫停课。然而，对于感染病例、烟霾相关住院人数、停课学校数量以及死亡人数，目前尚无任何一份经独立核实的全国统一统计数据对外公布。因此，凡是未注明数据源自卫生部、各省卫生厅或其他可核实渠道，却给出精确全国数字的说法，都应谨慎对待。