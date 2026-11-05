美国人工智能（AI）公司巨头Anthropic日前提交上市（IPO）申请。据报可能高达创世界纪录的2万亿美元估值固然吸睛，招股书的一段投资风险提示更引人议论：先进AI若缺乏适当的安全防护、监管和安全措施，足够先进的AI系统可能会“对人类构成灾难性或毁灭性的风险”（pose catastrophic or existential risks to humanity）。网上简化成“公司承认产品可能会终结人类”，更是令人惊吓。此类关乎人类生存风险的世纪大事，为什么最终留给投资者自行判断？

美国证券交易委员会对IPO的审批实行注册制，核心理念是“信息充分披露”，而不是对公司的投资价值或盈利能力进行实质性审批或背书，主要审查证券披露是否符合要求。披露符合监管要求，注册声明生效，IPO就落实。

美国学者卡尔·纽波特（Cal Newport）将科技企业一边警告技术可能带来灾难，一边推进商业化的这种做法称为“末日营销”。这项批评值得重视：越强调技术可能改变甚至毁灭世界，有时越让人觉得它强大而不可错过。风险警告可能同时成为吸引关注、推高估值的叙事。