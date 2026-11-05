当地时间11月4日凌晨，美国国会中期选举的计票工作尚未全部结束，但已基本可以确定民主党取得全面胜利，不仅夺回众议院，更是出人意料地夺回参议院，结束共和党对华盛顿的全面控制。美国总统特朗普第二任期的最后两年将面对一个由民主党主导的国会。

比国会易手更值得关注的，是民主党在共和党传统优势州取得的突破。这些胜利不仅改变参议院的政治版图，也对2024年大选之后美国正在发生持久政党重组的判断提出挑战。

最引人注目的是得克萨斯州。民主党州众议员詹姆斯·塔拉里科（James Talarico）击败共和党候选人、州总检察长肯·帕克斯顿（Ken Paxton），成为自1988年以来首位赢得得州联邦参议员选举的民主党人。民主党州众议员吉娜·希诺霍萨（Gina Hinojosa）还击败共和党现任州长格雷格·阿博特（Greg Abbott），结束共和党自1995年以来对州长职位的控制。