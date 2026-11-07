近期几个国家的政治发展，似乎都呈现某种值得留意的模式，反映生活在现代开放社会的自由人必须警惕的趋势。以色列和巴西的全国大选、美国的国会中期选举，以及法国的暴乱蔓延到周边国家，乃至波兰总统和总理就司法权的控制公开对抗，均让人感到时局不太平，且人们认识现实的工具已经不太可靠。

预测选举结果的民意调查，自2016年英国脱欧公投和特朗普当选美国总统失灵以来，除了本次的美国中期选举，好像还没能完全恢复公信力。根据民调预测，以色列总理内坦亚胡和巴西总统卢拉都应该败选，然而结果正相反。虽然内坦亚胡领导的阵营只有53席，无法组织政府，但反对派联盟同样没能赢得过半的61席，只得48席。卢拉在第一轮投票中败给对手弗拉维奥·博索纳罗，但在第二轮决选中反败为胜，拒绝认输的弗拉维奥仓皇辞庙，流亡美国。

本次以色列选举的最大亮点，是阿拉伯政党可能成为下届政府的造王者。由于害怕内坦亚胡政府仇视阿拉伯公民的政策，阿拉伯裔选民投票率写下历史新高，拉姆党与“联合名单”组成的阿拉伯政党联盟赢得创纪录的19席，远超原本的10席。显然，以色列的阿拉伯裔公民享有平等的政治权利。然而一些西方主流媒体如《纽约时报》《华盛顿邮报》《洛杉矶时报》《卫报》和英国广播公司等，却毫不质疑地转述国际特赦组织及人权观察等非政府组织，散播以色列是“种族隔离国家”的不实指控，混淆国际视听。