“ChatGPT很会仙家（bullshit）！”2023年第一学期的基因组学课堂上，一名学生这么说。那是2022年11月底ChatGPT横空出世后，我第一次邀请学生在课堂上用它回答一些试题，并在检查答案后指出荒谬之处和讨论改进方法。那时候的ChatGPT，答案常充斥子虚乌有和夸大的内容。

很快，全球大学教师意识到一个超级大麻烦：当生成式人工智能（AI）几秒内就能帮学生完成作业，大学该如何维护学术诚信？各个大学领导对AI的态度存在分歧：英国牛津、剑桥等校当时禁用ChatGPT，多数其他大学则欢迎适应，而美、澳大学相对开放得多，并下放课堂规则制定权给教授。

以蒙纳士大学为例，从ChatGPT面世到现在，教师一直都可以自行决定学生如何在作业中使用各种AI，其中较多人采用“无限制使用”（须遵守学术诚信和核查规则）或“引导式使用”（允许在特定环节使用AI，比如脑力激荡或语法检查），学生也需要在“致谢与申报”中说明所使用工具、提示词等。