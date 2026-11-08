当21世纪的国际政治舞台聚焦于中美双雄并立的“G2”格局时，曾经开启现代文明、统治世界数百年的欧洲，正无奈地滑向历史的边缘。

这场变局常被西方地缘学者称为“历史的意外”，但从人类文明演进的深层逻辑看，这并非偶然，而是一场长达数十年的结构性移位。欧洲的边缘化，在很大程度上始于他们对东方大国根深蒂固的盲目傲慢与战略轻忽，而中国对欧洲的超越，则在于精准地利用了这份傲慢，汲取了苏联因过度沉迷意识形态对抗而崩溃的惨痛教训，在西方的规则之内，完成了自身的文明跨越。

欧洲对中国崛起的误判，首先是一场认知范式的彻底崩溃。自启蒙运动和工业革命以来，数百年的地缘特权让欧洲精英阶层患上深重的“文明自恋症”。他们一度陷入“历史终结论”的教条幻觉，傲慢地认为西方的自由市场与议会民主是人类现代化的唯一终点。在他们的潜意识与意识形态有色眼镜下，一个没有全盘西化的东方大国，绝不可能掌握现代工业文明的最高密码。