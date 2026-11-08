许耀楠：欧洲边缘化与中国超越的底层逻辑
欧洲人曾傲慢地以为，他们交出的是低端、污染的夕阳产业，换回的是高额的资本红利和永久的文明特权。然而，他们错了。中国没有重蹈苏联的覆辙，它用无声的工业效率，击碎了欧洲由空洞辞令构筑的优越感。
当欧洲的汽车、电子企业因为地缘冲突或跨海运输，连一块电池、一块屏幕都无法自主时，中国已经在长三角、珠三角实现了“四小时供应链闭环”。图为德国一家汽车厂的拆解生产线。拆解生产线的功能是回收零组件和原材料。 （彭博社）
当21世纪的国际政治舞台聚焦于中美双雄并立的“G2”格局时，曾经开启现代文明、统治世界数百年的欧洲，正无奈地滑向历史的边缘。
这场变局常被西方地缘学者称为“历史的意外”，但从人类文明演进的深层逻辑看，这并非偶然，而是一场长达数十年的结构性移位。欧洲的边缘化，在很大程度上始于他们对东方大国根深蒂固的盲目傲慢与战略轻忽，而中国对欧洲的超越，则在于精准地利用了这份傲慢，汲取了苏联因过度沉迷意识形态对抗而崩溃的惨痛教训，在西方的规则之内，完成了自身的文明跨越。
欧洲对中国崛起的误判，首先是一场认知范式的彻底崩溃。自启蒙运动和工业革命以来，数百年的地缘特权让欧洲精英阶层患上深重的“文明自恋症”。他们一度陷入“历史终结论”的教条幻觉，傲慢地认为西方的自由市场与议会民主是人类现代化的唯一终点。在他们的潜意识与意识形态有色眼镜下，一个没有全盘西化的东方大国，绝不可能掌握现代工业文明的最高密码。