2026年美国中期选举，民主党成功夺回参议院控制权并锁定众议院多数席位。这既可以解读为“天下苦特朗普久矣”的民意宣泄，也可以从政治学和现实中做多维度的解读，可以大致解读为对特朗普主义的全面反攻。特朗普主义是一种以美国优先为核心，深度融合右翼民粹主义、经济民族主义和反建制主义的政治思潮与执政路线。

民主党大获全胜，特朗普总统必将反制，美国国内和国际政策的走向更引人关注。在未来两年任期内，特朗普政府的任何核心立法提案，无论是新一轮的税收减免、大规模驱逐移民的拨款法案，还是保守派大法官及官员的任命，都必须通过民主党控制的国会关卡。这意味着，“否决政治”将成为常态。特朗普在选举结果明朗后已迅速表态，警告将对民主党未来主导的、违背白宫意愿的法案实施总统否决权。这种行政权与立法权的对撞，意味着未来两年华盛顿很难通过任何具有重大突破性的实质立法，两党在预算拨款、债务上限等硬性议题上的博弈，将更加惊心动魄，政府频繁停摆的风险显著上升。

另一方面，民主党将对特朗普进行清算，甚至弹劾。过去两年中，共和党利用国会多数席位，对前总统拜登及其家族，以及民主党政策发起多项听证与调查。随着民主党重掌两院，这一武器将被反向使用。