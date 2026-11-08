作为“世界革命老区”的巴黎，今年的街头示威无休无止，还蔓延到德国等邻近国家。这次法国人的示威当然仍有缘由，从最初的政府决策失误，导致教育资源短缺及分配不公，加上这么多年极为优渥的福利制度与经济现状间严重脱节，经济不景气只能削减公共开支，生活费又接连上涨，一环套一环，民怨沸腾自然可以想见。往深处分析，法国同样染上欧洲老牌资本主义国家的痼疾：阶层固化、族群矛盾，再加上大量移民即便多代生活在法国，在身份与宗教认同以及价值观上，与本土传统文化依然存在巨大隔阂。如此剧烈的社会分歧，终将导致政治上的极化与动荡。

即使上街示威非为无因，但人们最终看到的仍是百年古建筑被焚毁，无辜商店被洗劫，正常生活秩序被扰乱，以及对法国经济带来的各种负面影响。各国无数历史例证都表明，极端暴力永远不能带来问题的解决方案，只会让全体民众陷入更深的灾难。

法国政治中的街头示威有深厚历史渊源，长期扮演着独立于传统代议体制外的权力制衡与民意表达渠道，甚至在不少时候可以直接颠覆建制。远的如1789年的法国大革命、1871年的巴黎公社；几十年前的，像部分左翼激进学生和知识分子把特定极权主义领袖当图腾的1968年“五月风暴”；最近的则有2005年秋的骚乱、2018年至2019年的“黄背心”运动、2023年养老金改革示威，直到今天又来一轮。这当然与法国思想界数百年来对于民权、自由的追求与对思想压迫的警惕有关，民众始终把保有监督公权的权力，随时提出抗争，当成生活中不可分割的部分。