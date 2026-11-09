2026年美国中期选举结束后，社交媒体账号Buzzing Pop发布一张图片，庆祝同性恋男性、黑人女性、穆斯林、原住民女性、巴勒斯坦裔和拉丁裔候选人在选举中创造历史。这张图片得到大量转发，并引发这样一种解读：民主党此次胜利，再次证明身份政治的成功。但问题在于，这些候选人究竟是凭借自己的身份赢得选举，还是凭借政治能力、具体政策，以及对选民现实需求的回应？若是仅仅以身份定义他们的胜利，是否恰恰忽略他们最重要的品质，和这次选举最值得关注的问题？

如果仔细考察他们的政治经历和竞选主张，就会发现，他们并不是单纯依靠身份认同赢得选民，更多是凭借政治经验、具体政策和对地方问题的回应。若是将他们胜利的理由标记为某种身份，不仅低估他们的能力，更是误读选举和选民。

新墨西哥州的黛布·哈兰德（Deb Haaland）就是很好的例子。她是美国历史上第一位当选州长的原住民女性，她曾担任联邦众议员，也是美国首位原住民内政部长，具有丰富的联邦行政经验。此次竞选，她关注的不仅是原住民权益，还有住房、医疗、教育和生活费。她提出提高最低工资、扩大劳动家庭税收抵免、限制利用算法联合抬高租金、增加住房供应，以及保护农村医疗服务等具体政策。新墨西哥州的原住民人口只是全州人口的一部分，哈兰德能够赢得全州选举，显然不能仅靠原住民选票，她须要争取不同种族、收入和政治立场的选民，证明自己有能力治理这个州。