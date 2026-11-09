我曾经创业，也曾是触觉反馈技术公司Immersion等企业的早期投资者。回首来时路，令我难忘的从来不是成败，而是在答案未明之际，毅然迈出那不完美的第一步。学校教我的却恰恰相反：追求标准答案，尽量不犯错，犯了错就改正，而不是从中学习。

斯坦福大学改变了我的思维。1995年，那里的一群学生碰上难题：网络浏览器无法显示中文。他们并没有为此写论文，而是在一台小型Linux服务器上东拼西凑，找出解决办法。这个权宜之计后来发展成Sinanet，即微博的母公司新浪网。它的启示不在技术有多高明，而在于一种直觉：不必等万事俱备就行动，先试水，再求完美。

新加坡不缺人才、资金或抱负，但我们的体制讲求精准。创业精神却在不确定中磨炼而成：还没准备好就得去见用户，原型未臻完善就得推出。一味求稳不能消除风险，只会延后学习。在快者越快的竞赛中，这样的延误，代价不菲。