美国中期选举看似国内权力之争，实际影响却远超美国本土。对东南亚国家而言，选举结果关系到贸易、投资、安全合作以及未来如何应对中美竞争。真正值得关注的，是美国国内政治将如何影响对外政策，以及亚细安国家可能为此承担多少代价。

2024年，亚细安与美国的贸易额达到4531.9亿美元，美国也是亚细安重要的外资来源地。但特朗普政府正把贸易越来越多地当作战略工具，通过关税、技术限制和供应链调整，迫使贸易伙伴配合美国的对华竞争。对亚细安而言，这意味着经济发展不再只取决于市场和产业效率，也越来越受到美国政治意图的制约。

中国是亚细安重要的贸易伙伴和产业链来源，美国则拥有庞大的消费市场、先进技术和资本。东南亚制造业的竞争力，恰恰建立在与中国、日本、韩国及欧美企业的紧密联系之上。如果美国要求亚细安国家减少与中国的经济往来，受损的可能不仅是中国企业，也包括东南亚自身的出口、就业和投资。