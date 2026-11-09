欧盟时下的日子不好过。

美国总统特朗普在决定放松对俄罗斯柴油进口的限制后，又施压乌克兰总统泽连斯基承诺，在保留至少75%领土控制权的基础上与俄罗斯达成和平协议；俄罗斯总统普京随之宣称，与美国已就下月重启俄美乌三方为结束俄乌战争进行的会谈达成了一致。

俄乌战争出现趋向结束的转机，且是在有利俄罗斯的条件下，这无疑是执意制裁俄罗斯，力挺乌克兰的欧盟难以认同的。但即使在欧盟内部，对欧盟领导层的立场已是议论纷纷。德国左翼党、欧洲议会议员马丁·席尔德万（Martin Schirdewan），直接指责欧盟委员会主席冯德莱恩和欧洲理事会主席科斯塔，把注意力都放在所谓的欧洲安全、防务上，根本不关心欧洲民众，“这样下去欧洲民主可能崩溃！”