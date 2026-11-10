前阵子有件很有意思的事：制造人工智能（AI）的科技公司开始向宗教界请教。Anthropic表明，它已与超过15个宗教及跨文化群体的学者、伦理工作者交流，讨论如何让聊天机器人Claude接受“道德形成”，并强调不以单一宗教作为模型的世界观。它甚至写了一份内部昵称“灵魂文件”的模型宪法，希望AI不只是遵守规则的机器，而是能长出稳定的品格。

Anthropic共同创办人欧拉今年5月25日在梵蒂冈的发言更坦率：AI实验室受到商业竞争、地缘政治和个人野心牵引，需要不受同样诱因支配的外部批评者。这话很诚实，也点出宗教最有价值的角色：不只是提供训练材料，还能要求企业检视发展速度、权力与责任。为什么连最懂算法的人也要向外求助？因为他们清楚：算法算得出效率，却算不出什么是“善”。

不过，“品格”二字在工程师和宗教之间分量不同。工程上说的模型品格，是指它在不同情境下维持诚实、避免迎合、拒绝伤害的稳定倾向，但这不等同于模型有良心或灵魂。人的道德形成要经过成长、受苦、与人相处，还要为行为后果负责。道歉不只是一句措辞得当的话，还包括承认伤害、补偿对方、改变行为。模型能生成漂亮的道歉信，但责任不会因此从设计者和使用者身上消失。因此，“借灵魂”作为评论比喻可以，作为技术事实就要小心。