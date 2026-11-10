备受世人瞩目的2026年美国中期选举已经落幕。在野的民主党成功掀起一波席卷全国的“蓝色浪潮”，极大地改变美国的政治版图。全国选民通过选票，明确表达对执政的共和党，尤其是对总统特朗普的不满。特朗普第二届政府剩下的两年任期，很可能会沦为一个关于所谓“跛脚鸭”总统的教科书式案例。

坊间评论常常用“历史性”和“压倒性胜利”之类的词语来形容选举结果，甚至已成惯例与俗套。但今年，美国人确实在许多方面创造历史。对许多人来说，蓝色浪潮已经成为一场蓝色海啸。民主党以明确优势再次赢回国会两院控制权，同时自2010年以来首次赢得大多数的州长席位。真正重要的地方政府官员，如今似乎也大面积变蓝，甚至一些所谓的红州也不例外。共和党在南卡罗来纳州和堪萨斯州这样稳稳统治数十年的地方，也输掉参议员选举。美国将迎来首位非洲裔众议院议长、首位穆斯林参议员、首位公开的男同性恋参议员；保守的佛罗里达州将第一次有黑人州长；素有“南方帝国州”之称的佐治亚州，则破天荒选出一位女州长，她同时也是全美首位黑人女州长。

也许更重要的是，蓝潮沉重打击美国选举政治中泛滥的巨额金钱、操弄极端荒谬的选区划分的赤裸裸党派伎俩、网红式的表演性乃至欺骗性的竞选，以及涉嫌任人唯亲的政治家族与裙带关系。身家万亿的马斯克史无前例豪赌，投入数亿美元，加上特朗普超级政治行动委员会筹集的同样庞大竞选资金，并不能阻止民主党同时夺取得州参议员席位和州长职位。在那深红的“孤星之州”，这确实是令人震惊的改天换地。