全国华文大比拼决赛 一触即发

由新报业媒体华文媒体集团与南洋女子中学校联办的 “全国华文大比拼”，今年已迈入第10个年头。

过去三年因疫情关系，“全国华文大比拼” 只举办了初赛和决赛，为了让更多学校参与，今年恢复了中学组的半决赛以及实体赛事。

今年吸引超过1500名中小学生参加初赛笔试，经过一番龙争虎斗，最终取得平均得分最高的六所中学将派出四名学生组队进入半决赛，分别是南洋女子中学校、立化中学、德明政府中学、圣尼各拉女校、莱佛士女中和培才中学；入围决赛的小学组队伍则包括乐赛学校、南华小学、 丹绒加东小学和莱佛士女子小学。

中学组半决赛将于4月29日（星期六），早上11时，在凯德集团Bugis+商场举行。担任半决赛评审的包括《联合早报》新闻中心 数码内容主任王舒杨、本地剧作家兼全国文化奖得主韩劳达和南洋理工大学新加坡华文教研中心的讲师林进展博士。

中学组和小学组决赛则在当天下午2时举行。担任决赛评审的包括《联合早报》旗下的英文电子杂志 “思想中国”（ThinkChina）主编周雁冰、本地剧作家兼全国文化奖得主韩劳达和南洋理工大学新加坡华文教研中心的讲师范静哗博士。教育部兼人力部政务部长及推广华文学习委员会主席颜晓芳也是当天活动的主宾，欢迎公众和亲友团到场支持。

决赛也会于当天下午2时进行决赛现场直播，无法亲临现场的观众可通过 zaobao.sg、早报校园和早报脸书和中学生数码双周刊《逗号》的脸书页面同步观看直播。

【活动详情】

日期：4月29日（星期六）

时间：中学组半决赛 11am-12:30am; 小学组和中学组决赛 2pm-4pm

地点：凯德集团Bugis+商场

全国华文大比拼由中国工商银行新加坡分行联合呈献，比赛获得推广华文学习委员会和凯德集团Bugis+商场支持。