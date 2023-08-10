《大拇指》小小旅游团准备出发！跟着我们一起认识新加坡的历史景点吧！

今年新加坡58岁的“生日会”在政府大厦前大草场举行，为了庆祝这个国家的大日子，《大拇指》带了三名同学体验一日“小导游”，认识一下大草场附近的历史景点，从另一个角度了解新加坡。

这天艳阳高照，三名“小导游”唐嘉（11岁）、张惠雯（10岁）和田宸熠（9岁）准时报到！《大拇指》分配给每个人的目标，是把之前拿到的资料整理和吸收后，用自己的话将这些具有历史意义的景点介绍出来。三人有备而来，带着自己预先打印的资料，态度满分。

这次负责带队的专业导游是来自新加坡导游协会的持照导游韩莲美（59岁），她从事这行已有大约20年的时间了。

第一站：富丽敦酒店（The Fullerton Hotel）

为了让三名同学“热身”，学习专业的导游技巧，韩阿姨首先带他们来到富丽敦酒店，参观历史走廊，示范如何做一个称职的导游。

韩阿姨说，富丽敦酒店的前身浮尔顿大厦（The Fullerton Building）建于1928年，是新加坡邮政局、交易所等多个政府部门的原址。后来，这座大厦翻修成为酒店，并被列为新加坡历史古迹。富丽敦酒店因它的新古典③建筑风格和历史意义，成为观光客“打卡”的热门景点之一！

在示范解说时，韩阿姨用丰富的肢体语言以及语调，吸引同学们的注意，轻轻松松把原本无聊的历史内容变得活泼。她在讲到重点时，特地减缓④语速，让大家的目光焦点离不开她。

除此之外，她还特地叮嘱小导游们，作为一个称职的导游，必须熟知这些内容，也必须留意游客的安危。看了韩阿姨的示范后，“小导游”对于当一个导游有更清晰的认识，他们也迫不及待开始今天的行程。

第二站：政府大厦前大草场（The Padang）

如果你和田宸熠一样，以为导游的任务只是把游客领到景点，那就大错特错了！

在炎热的新加坡，导游往往要顶着烈日给游客介绍景点，绝对不是份简单的工作。走走停停几个小时，又累又热的宸熠不禁大呼：“怎么这么辛苦，下次再也不来了！”

话虽这么说，感到身体不适的宸熠仍旧没有放弃；他紧跟韩阿姨和同伴的脚步，仔细聆听他们的介绍，也完成了自己所负责的部分。他在采访中解释道：“虽然很累，但当导游可以了解新加坡的历史和建筑物，又有机会介绍景点，很好玩！”

第三站：鱼尾狮原址（Original Site of Merlion）

在唐嘉的记忆中，鱼尾狮一直住在鱼尾狮公园里。直到这次成为“小导游”，他才知道：原来鱼尾狮在2002年曾搬过家！

要当“小导游”，唐嘉的第一想法是：听着就很无聊！最后却发现过程很有趣。通过韩阿姨和其他“小导游”的介绍，新加坡河畔的旧时场景逐渐浮现在唐嘉眼前，他仿佛看到了自己从未亲身经历过的新加坡。唐嘉兴奋地说：“我以为就看看景点，没想到还学了不少历史知识！”

作为年龄最大的“小导游”，唐嘉觉得大家对他的期望会比较高，压力自然也更大，刚开始说话时有些磕磕绊绊。

在韩阿姨的鼓励下，他才慢慢克服紧张情绪，在众人面前侃侃而谈。

他说：“一开始会有点不自在，但后来看到弟弟妹妹都不怎么紧张，作为大哥哥应该当个好榜样，就比较放开一些。”

第四站：富丽敦船屋 （The Fullerton Waterboat House）

除了在社会知识课（Social Studies）上，张惠雯一直没有机会参观本地的标志性建筑。一听到能亲眼见识历史景点，尤其是鱼尾狮的雄姿，惠雯就非常期待。她心里冒出了很多问题：鱼尾狮为什么要搬家？船屋为什么叫船屋？

随着韩阿姨和同伴们的导览讲解，惠雯心中的“为什么”都得到解答，她也终于看到自己心心念念的鱼尾狮！

她有点不好意思地说：“我之前只有在课本上读过，真正看到鱼尾狮还是第一次，它比我想象中的更小一些。”

轮到自己当“小导游”时，惠雯顶着大太阳努力介绍船屋，没有丝毫抱怨。态度积极认真的她因此获得韩阿姨的认可。再加上对国庆日的期待，惠雯想要进一步了解新加坡的历史。她说：“新加坡还有很多历史故事，我回去后要去恶补！”

验收成果

向韩阿姨讨教后，三位“小导游”也各自写下一段介绍景点的介绍词，一起来看看他们的学习成果吧！

政府大厦前大草场

我们现在在大草坪，也叫The Padang。这里现在看起来光秃秃的，你可能会好奇草去哪里了。为了庆祝新加坡58岁生日，这里建了舞台，把草都盖住了，所以我们才看不到。

富丽敦船屋

我们现在在富丽敦船屋。船屋长得像船，所以取了这个名字。虽然它看起来只有三层，但和船一样，下面还有地下室，一共是四楼。船屋在以前是负责给经过的船只送水的。

鱼尾狮原址

这里是鱼尾狮原址，鱼尾狮以前住在这里。滨海大桥的建成阻挡了海滨鱼尾狮的视野，鱼尾狮觉得不开心，才在2002年搬到现在的鱼尾狮公园。

对于这次的“小导游”活动，韩阿姨表示支持，“其实学生到户外学习会学得更积极。户外学习配上合适的教材，同学们的表现会比教室里更出色，还可以展现平时看不到的才能。”