“了解所在的环境，了解人的需要…”

星云大师说：分享故事：县太爷为教化民心，计划重建县城当中两座比邻的寺庙。公示一张贴，竞标者不少。经筛选两组人中选：一组为工匠，另外一组则为和尚。县太爷说：“各自整修一座庙宇，整修成绩加以评比。”

工匠团队迫不及待地请领大批工具，以及油漆彩笔，大家不眠不休的粉刷后，整座庙宇恢复雕龙画栋、金壁辉煌的面貌。另一方面，却见和尚们只请领了水桶、抹布与肥皂，他们不过是把原有的庙宇玻璃擦拭明亮。

工程结束时已到日落时分，正是评比揭晓的时刻。这时从天空中所照射下来的落日余晖，把工匠寺庙上的五颜六色、恰好辉映在和尚的庙上。这时，和尚所整修的庙宇，呈现出柔和而不刺眼、宁静而不嘈杂、自然而不做作的高贵气质，与工匠所整修的眼花缭乱，呈现强烈对比。

事实上，庙的功能为一个净化心灵的场域，太过华丽，反失去其真正功能。就庙的角度而言，和尚与工匠对修庙的境界，其高低就不言而喻了。

和尚为何会胜出？原因简单，他们明白寺庙的真正作用，什么是信徒需要的，他们利用简单法则驾驭复杂环境，用无形的观念超越有形的物质。

接受

苹果公司创办人乔布斯之所以会成功颠覆手机市场，来自于他化繁为简的能力，而这些，恰恰就是用户们打从心里渴望得到的。

乔布斯在竞争时，做到了“眼里有人”，他务实，深刻了解受众群需要之余，他也看重竞争对手，尊重对方，因为他知道，唯有竞争，才能让自己的团队求精求益，唯有如此，才会走得更远、更成功。

未来时代的竞争优势，慢慢的从有形的资源移转到无形的智能上。我们须时时用心在身旁左右所发生的事物，能从中萃取知识获得智能。我们更要虚心把自己放空，才能接受周遭的事物，容纳不同的看法。

成慧

《礼记》云：“学然后知不足，教然后知困。”这句话放在疫情后、科技急速发达的时代，更须深刻体悟。我们要如何开发自己的智能，应因时代？可通过四点：

一、温故知新：新知识固然要追求，旧经验也不可忽略，经过时间历练，经验可作为求新、求进步的凭藉。因为在学习的过程中，温故知新会有重新体会，反刍吸收，就会有所增益。

二、思而成慧：思想是促进人类文明的动力，因为有思想，故能开发智慧。科学家发明多少科技文明，都是经过思想、实验而成就；佛陀也经过苦思冥想、体验实践，才悟出宇宙人生的真理。我们的思想要启发才能够思惟会意，才能成为智慧。

三、多提问题：所谓“小疑小悟、大疑大悟、不疑不悟”，在疑处求解，在不疑之处求实证，才是进步之方。

四、正反对照：处事面对各种错综复杂的因缘，都应搜集各种不同的资讯，探讨、对照、印证，才能厘清事实。