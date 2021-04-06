何华：吴诸珊：芭蕾“天堂鸟” 订户 来自 / 联合早报 文 / 何华 发布 / 2021年4月6日 5:00 AM 吴诸珊排练时的舞姿，他的手势意味深长。（互联网） 字体大小: 小 中 大 前些时候，我在YouTube上翻出新加坡天才舞蹈家、编舞家吴诸珊（Goh Choo San，1948-1987）为巴瑞辛尼科夫（Mikhail Baryshnikov）编创的现代芭蕾作品《构型》（Configurations），仔细看了一遍，真是一部经典之作。《构型》1981年首演，巴瑞辛尼科夫和吴诸珊一样，也是1948年出生，那一年他33岁，在西方芭蕾界的地位如日中天，舞迷们叫他“巴神”。巴神欣然出任《构型》主角，足见吴诸珊在编舞界的崇高地位。媒体将吴诸珊和编舞大师乔治·巴兰钦、伊利·基利安并列，这是华人的自豪，更是新加坡人的骄傲。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 一瓢饮 四方八面 七禾页：原谅 点智慧：助人为善者