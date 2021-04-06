何华：吴诸珊：芭蕾“天堂鸟”

前些时候，我在YouTube上翻出新加坡天才舞蹈家、编舞家吴诸珊（Goh Choo San，1948-1987）为巴瑞辛尼科夫（Mikhail Baryshnikov）编创的现代芭蕾作品《构型》（Configurations），仔细看了一遍，真是一部经典之作。《构型》1981年首演，巴瑞辛尼科夫和吴诸珊一样，也是1948年出生，那一年他33岁，在西方芭蕾界的地位如日中天，舞迷们叫他“巴神”。巴神欣然出任《构型》主角，足见吴诸珊在编舞界的崇高地位。媒体将吴诸珊和编舞大师乔治·巴兰钦、伊利·基利安并列，这是华人的自豪，更是新加坡人的骄傲。

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