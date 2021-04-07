“共有共用，才是自己的…”

星云大师说：分享故事：富翁爱财如命，悭贪不舍，一生拼命赚钱，却不知道用钱，更别说从事慈善事业了。那么，钱财这么多怎么办？富翁将所有钱财换成黄金，一块块黄金上还刻了自己的名字，藏在居家山后的洞穴，免得被人家偷去。

日积月累，黄金愈藏愈多，不过他的年纪也愈来愈大，还没有享用就去世了。由于富翁一生贪心愚痴，没广结善缘，所以死后堕入畜生道，变成蟒蛇。变成蟒蛇的富翁，仍旧惦念着前世储藏黄金的山洞，每天都盘踞在洞口守护，尽管遇到猎人、樵夫，它也不害怕，还对着他们吐信。

只是，这些人看到它都想：这蟒蛇老是在这里出没，会不会加害于人呢？为了防止意外发生，有一天，大家齐心协力把这蟒蛇给打死了。打死了蟒蛇以后，大家好奇地再回到山洞里一探究竟，一看，竟然有这么多的黄金！于是众人便将黄金纷纷取走，花了用了。

因果

现今社会，一些人生活奢华，出入名车，家用或自己用的都是奢侈品，甚至有人还用黄金打造马桶和水龙头。其目的不言而喻：就是要表示自己和别人不同，满足虚荣心。

又有另外一些人，认为赚钱花光才对得起自己，万一哪天死了来不及享用，还要给家人享用，不就等于白赚？所以，他们有多少钱就用掉多少。这虽然不算是虚荣心，却是一种浪费。

像这两种人的行为，都不应该鼓励，严格意义来说，他们花用的，都是地球上的自然资源，而自然资源是属于大家共有的，并不是他个人的。假如我们能有一点钱财，应该要造福和改善社会，帮助文教、救济贫困、修桥铺路。钱财与人共有共享，自己是不会缺少的，不但今生可享用，甚至于来生也能享有许多功德，因为因果业报，永远是自己要去承受的。

如水

如果我们赚的钱，是要为社会谋求福利、改善人的观念，以及助人生活质量更好，生活更安全、安定，那么这样的花钱，就显得很有意义。

通常这些能心怀大众、会用钱的人，他们家里的陈设朴素，个人吃的、用的、穿的也很朴实，不会把过多的钱用在个人享乐上，他们明白不要因财富而迷失了智慧的道理。

我们要懂得让金钱如水一样的流动，不要死守着自己的财物等死，对于金钱要能喜舍。金钱到了一个度时就只是一个数字，并不能给自己带来更多的快乐。而布施可以让自己收获人缘，让自己品德变得高尚，心情变得愉悦，身体自然也会健康。

当自己行善助人成为了一种习惯，心量慢慢地扩大，生活中很多事情也就不会再让自己烦恼暴躁，引发争吵。