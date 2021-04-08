“心到能做到，是真正悟出道理的人…”

星云大师说：1937年7月，发生卢沟桥事件。同年，大雪飘飘的腊月，烽火弥漫到了南京，演变成南京大屠杀的历史悲剧，造成生灵涂炭。在南京栖霞山寺，流离失所的百姓，就像过江之鲫般蜂拥而来。当时，家师志开上人（江苏省海安府人）正在栖霞山担任当家，他义不容辞地成立了难民收容所。

据闻，那时候每天都有十万人以上要吃饭。于是在天寒地冻的日子，志开上人动员了全寺住众和信徒几百个人，一同煮粥供应。但是受难的人太多，尽管一锅接着一锅煮，有时候仍然来不及供应。忙了一段时期，时局终于慢慢稳定，寺方便全力协助难民往大后方去。

等到八年抗战一结束，却有一些想要发“胜利财”的人也出现了。即便栖霞山只是一座寺院，竟也有人觊觎它广大的林地。只是，佛教道场没有什么力量，眼看着即将被人瓜分侵占，寺方也束手无策。

正当大家愁容以对时，很意外的，新六军（国民革命军新编第六军）的军长廖耀湘派人带来了一块牌匾，说要送给栖霞山。原来八年前，抗战期中，他也是难民之一，接受过栖霞山的援助，当时他还只是个营长，现在已经是军长，为了报答栖霞山救助的恩惠，便以牌匾表示感谢。当那块牌匾一挂上，地方上的流氓恶霸，因为畏惧军方的威权，再也不敢压迫栖霞山。

其实，栖霞山于战争中施粥救急，怀抱的是“不忍众生苦”的悲心，并没有想到要他人回馈。不意却因这么一个善行，保住了栖霞山的寺产，也让道场香火得以延续。

三好

所谓“助人为善者，天不能孤”，广结善缘的人，给人帮助，给人欢喜，一生都不会孤独的，因有了善因，自然就有善缘相随。人救蚂蚁，蚂蚁会报恩；人救乌龟，乌龟会报恩；人帮助贫苦的人，怎会没有善缘呢？所以，行善的人即使老天爷要孤立他，也不容易。所以，在这个社会里，大家要多多做好事，多多积功德，将来必定会开花结果。

为人处世是一门高深学问，亦是一场不断磨练自己的修行，有人终其一生难窥处世之道，有人在人生中游刃有余，如鱼得水，那么为人处世之道到底应该秉承什么？其实不外“三好”：“说好话，做好事，存好心”；这个道理，可以说了又说，许多人或许已能倒背如流，但也要扪心自问：“我们说到，是不是也能做到？”佛曰：“人无善恶，善恶存乎尔心”，心到能做到，才是真正悟出道理之人。

种子

我们看到很多人，他们的事业顺利，并不是单凭学历，也不是只靠能力，就是凭着肯为人服务、肯主动帮别人的忙；反之，就算有些人，学历亮眼，学识丰富，处事起来却到处碰壁，到处没有人缘。

而许多助人为善者，也有着“破船多揽载”的个性，那就是凡是人家求助于我们的，只要能力所及，我们都不擅于推辞。所以，我们要自己有能量，才会有外缘，“能”是因，外缘是“缘”，有了“缘”没有“因”，也不能成长啊！好比风调雨顺都有了，没有种子，又哪里能生长呢？所以，大家不妨审视自问：“我是一颗菩提种子吗？”