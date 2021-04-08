黄志发：女佣雇主的烦恼

A君是大公司主管，要管理上百名手下。有多年管理经验的他，过去一年却自觉管理不好家中女佣而心乱如麻。其实他的女佣也没什么难搞，只是要求每周休息一天，以便能出门找同乡聊天和联系感情。

这看似不过分的要求，却为难了A君，因他总是担心女佣出外接触其他人时，会有机会感染冠病。虽然目前社区病例少之又少，但处事谨慎的他不想家里出任何状况，否则到时他得被迫一起接受隔离，搞不好还导致公司受牵连而停工。

他焦虑得求助女佣中介公司，希望能有一个万全之策。但女佣坚持每周要休息与外出，他只能求神拜佛没出事就好。

雇主担心女佣外出有感染风险

另一个朋友B则想得比较开，不太管女佣外出，只要求女佣尽量不要到人多的地方，并且得用手机下载和启动合力追踪应用，以便有事情时能让当局尽快获得行踪数据。

相较于限制女佣外出，他反倒希望能尽快让家中女佣接种疫苗，不过他家女佣才20多岁。日前卫生部在国会中答复议员询问时透露，若按照目前进度，45岁以下者今年6月将受邀预约接种。这意味着，朋友B的女佣估计也要等到七八月时，才有机会接种冠病疫苗。

虽然还有不到半年时间，国内女佣都将可能完成接种，但仍无阻A君目前的担惊受怕，也无法落实朋友B希望女佣尽快接种的期盼。

六合发女佣中介公司负责人王杨贻荃就表示，的确接到好些雇主反映他们的担忧，毕竟国内仍有传出涉及女佣的社区病例，一些雇主因此担心让女佣外出会有风险。

35岁和37岁印度尼西亚女佣在3月份先后被列为社区病例，当局过后发现两人曾在2月4日一起参加“适应本地生活课程”，两人可能早前就感染冠病，但因无法确认感染日期，当局对所有与她们密切接触者进行隔离。

中介希望女佣可提早接种疫苗

一名24岁缅甸女佣也因在一周前接触过确诊冠病的26岁缅甸女佣，而在4月3日被当局列为社区病例，当局正在调查两起病例是否有关联。

王杨贻荃提到，两周前当局安排3万名宿舍客工参与第二阶段的疫苗接种，这让她期盼政府能提早安排本地女佣进行接种。

有女佣中介公司的主管无奈地说，他们每天都要接触刚入境并完成隔离的女佣，把她们带到培训中心或雇主家，自觉本身也算是“前线人员”，也希望可以提前接种疫苗。

还是朋友C的做法比较干脆，他索性要求女佣一周七天无休，宁愿补贴她薪水，也不想女佣冒风险外出。虽然有的女佣未必会拒绝，但一周无休也未必是她们想要的，毕竟谁都喜欢窗外蓝天。

（作者是华文媒体集团新闻中心记者）