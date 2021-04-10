“植树要培其根…”

星云大师说：分享故事：在唐代，泗州（今安徽省泗县）年年都有水害，开元寺高僧明远法师与郡守苏遇等人，谋画在沙湖西隙地创避水僧坊，种植松、杉、楠、桧等一万株，消除水患，造福百姓。唐代百丈禅师在江西百丈山垦山辟田，自立禅院，倡导一日不作，一日不食。他的学生，开创黄檗山（中国佛教禅宗五家之一、临济宗的祖庭）的希运禅师也是植树栽松，勤于作务；到了临济禅师仍然承继农禅生活；后唐象山县蓬莱山寿圣禅院住持永净法师，曾开田三百亩，植松十万余株，对地方的水土保持贡献很大。

唐代景岑和尚住在湖南长沙山，因山中松竹常遭人破坏，也作了一首《诫人斫松竹偈》，以保护山林。偈云：“千年竹，万年松，枝枝叶叶尽皆同。为报四方玄学者，动手无非触祖公。”

知识

佛陀说：“依雪山上，有大高广之树，五事长大：一、根不移动；二、皮极厚大；三、枝节远荫；四、靡所不覆；五、叶极茂盛。”意思是善知识如山，有广大茂密的树林可庇荫我们成长。因此，自古以来，在森林中也孕育了无数的高僧大德。

种植花草树木的功德，值得肯定：我们修剪时须配合植物的成长情形，新长出来的嫩叶不宜动它，应在茂盛繁华时才作适当修剪，不应作出伤害山林的行为。对于蔬果青菜，也不应在未成熟之际，就抢取摘落，破坏它成长的生机，应等待时机，瓜熟蒂落才摘取食用。

所谓的“因缘和合”，不就是一切成熟时才能行事，也告诫世人培养因缘，等待时机的重要性。

培植

种树，给我们的另外一个启示就是“植树要培其根”；树高千丈不离根，如果根部腐烂，养份无法吸收，就不可能有花繁叶茂的果，所以浇灌树木的枝叶，不如从根部好好培植，不可因其隐于地下而忽视；只要根不坏，荒地也能开花。

植物的根，好比佛教常讲的因果。世间上，一切都是由根本发展出来的，所以做人要立定脚根，解决问题要探究根本，生命也要追溯本源。有根，才能开花结果；无根，就如浮萍，难以安身立命。

大树活着，当然必须要成长，如种子尽力钻出地面，对抗外境，熬过多年才能长成大树。这都是种树给予我们的智慧啊！